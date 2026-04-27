Basket, Treviso batte Brescia: Dinamo Sassari a un passo dalla retrocessione

Treviso batte Brescia e mette la Dinamo Sassari con un piede e mezzo in A2: domenica nera per lo sport sassarese

La vittoria della Nutribullet Treviso sul campo della capolista Germani Brescia cambia gli equilibri nella corsa salvezza e mette in seria difficoltà la Dinamo Sassari. Il successo esterno per 90-99 nella gara di domenica al PalaLeonessa rappresenta un colpo pesantissimo nella lotta per non retrocedere della squadra sarda.

Classifica e scenari

La Dinamo, ferma per il turno di riposo, sperava in un passo falso di Treviso, che invece ha consolidato la propria posizione sfruttando anche la differenza canestri favorevole. A due giornate dalla fine, la situazione per i sassaresi è ora estremamente complicata.

Per evitare la retrocessione, la squadra allenata da Mršić dovrà vincere entrambe le gare rimanenti, contro Virtus Bologna e contro Brescia, sperando contemporaneamente in due sconfitte di Treviso.

Una domenica amara per Sassari

Il basket non è stato l’unico fronte negativo per lo sport sassarese. Nello stesso fine settimana è arrivata anche la delusione nel calcio, con la sconfitta della Torres contro l’Arezzo e il clamoroso finale a Pesaro, dove la Sambenedettese ha ribaltato il risultato nei minuti di recupero, condannando i rossoblù ai playout. Un intreccio di risultati che rende il weekend uno dei più difficili degli ultimi anni per lo sport cittadino.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it