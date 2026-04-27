Oristano, perseguita l’ex moglie e viola i divieti: arrestato

Perseguita e minaccia l’ex moglie violando i domiciliari: uomo arrestato a Oristano e trasferito in carcere dalla Polizia

Un uomo è stato arrestato a Oristano dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver messo in atto comportamenti vessatori e minacce nei confronti dell’ex moglie, nonostante i divieti imposti dall’autorità giudiziaria.

L’attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile, è partita dalla denuncia della vittima, che ha segnalato una serie di condotte reiterate fatte di pressioni, tentativi di contatto e intimidazioni anche dopo la fine della relazione.

In una prima fase, l’Autorità giudiziaria aveva disposto per l’uomo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e il divieto assoluto di comunicare con la donna. Nonostante le restrizioni, l’indagato ha continuato a contattare l’ex moglie e a minacciarla, violando più volte le prescrizioni imposte.

Le reiterate inosservanze hanno portato l’Autorità giudiziaria a disporre un aggravamento della misura cautelare. Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi rintracciato l’uomo e dato esecuzione al provvedimento, trasferendolo in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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