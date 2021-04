Parte a Sassari la manifestazione “Tende in piazza”, promossa dai commercianti sassaresi che portano per strada la loro protesta e disperazione per le chiusure dettate dalle restrizioni anti covid.

Dalle 18 di domani, mercoledì 28 aprile e fino alle 18 di venerdì 30 aprile, gli esercenti del capoluogo e della provincia occuperanno piazza d’Italia montando centinaia di tende.