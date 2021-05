Seimila euro più le spese legali: è quanto costerà ad Ornella Piredda, ex funzionaria del Consiglio regionale, un post pubblicato cinque anni fa su Facebook nel quale definì “pidocchio arricchito”, “incompetente”, “arrogante” e “maleducata” l’ex europarlamentare del M5s Giulia Moi.

Il giudice del Tribunale civile di Cagliari ha condannato la Piredda per diffamazione perché “le considerazioni formulate nel post hanno carattere oggettivamente offensivo, in quanto esprimono giudizi di valore sulla persona tramite l’utilizzo di ‘argumenta ad hominem’ volti a screditarla mediante l’evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale”.

L’ex europarlamentare afferma: “Giustizia è fatta. Per anni sono stata vittima di violenti attacchi diffamatori. Questo, nonostante sia sempre stata aperta al confronto e al dialogo con tutti, pur di poter lavorare per il bene della mia amata terra, la Sardegna. Con questa sentenza, la giustizia ha fatto il corso.”

Ornella Piredda contattata dalla nostra redazione replica: “Ritengo questa condanna profondamente ingiusta e dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, di come i cittadini non siano uguali per la legge. Trovo che nei miei confronti in particolare ci sia un accanimento finalizzato a scoraggiare i cittadini in una libera espressione democratica del pensiero e opinione. Fino a quando la debbo “pagare”? Mi pignorerà la pensione immagino visto che non potrò pagare…”.