L’Arcivescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi, ha nominato la vice direttrice dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. Si tratta di Maria Luisa Secchi, giornalista di Radio Kalaritana dal 2009.

Laureata in filosofia e iscritta all’Ordine dei Giornalisti, all’elenco dei professionisti, si affiancherà al direttore, don Giulio Madeddu, per il servizio nell’Ufficio stampa della Chiesa locale e per il coordinamento dei media diocesani. La nomina si inserisce in un percorso di riqualificazione e rilancio della struttura comunicativa della diocesi cagliaritana.

Alla collega gli auguri della redazione di Cagliaripad