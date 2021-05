Prosegue il botta e risposta tra il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, e il Commissario straordinario dell’Ats Sardegna, Massimo Temussi, iniziato con l’accusa da parte dello stesso Usai e di Paola Massidda, prima cittadina di Carbonia, della scarsità di personale per il tracciamento dei contagi. Problema che ha costretto i due sindaci a chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Mauro Usai, quindi, in un post su Facebook, scrive che “i consigli prudenziali li danno le mamme ai figli quando escono la sera per non prendere freddo”, riferendosi a una nota stampa diramata nella tarda serata di venerdì dall’ATS con la quale ha precisato come, la chiusura delle scuole comunicata dal Servizio Igiene e Sanità pubblica alle amministrazioni comunali interessate, fosse “solo un consiglio prudenziale“.

“L’Ats – prosegue Usai – dovrebbe fornire dati certi, processare i tamponi, comunicare entro le 48 ore l’esito agli interessati, tracciare immediatamente i contatti e informare sindaci sull’andamento epidemiologico e non limitarsi ai consigli prudenziali. Invece prima si suggerisce di chiudere le scuole e un minuto dopo si prendono le distanze dai provvedimenti, limitandosi a dire ‘è un consiglio però la decisione spetta a voi'”.

Il sindaco di Iglesias ribadisce quindi la disorganizzazione del tracciamento nel territorio. “Ditelo alle dirigenti scolastiche e alle famiglie rinchiuse in casa da settimane ancora in attesa di un tampone, senza che nessuno gli abbia fatto una chiamata.

Ho chilometri di lettere di denuncia su questa situazione e come me, tutti gli altri colleghi del territorio. Il più importante ed esposto manager sardo che si limita a dare consigli prudenziali nel pieno di una pandemia, invece di fornire dati certi, dovrebbe venire in Comune e ricevere le centinaia di chiamate che quotidianamente ricevono i sindaci dalle mamme e dai papà dei figli sottoposti a quarantena”.

E conclude: “Ma pensate davvero che non avremmo nient’altro di meglio da fare e che sia tutta una strumentalizzazione? Dove sono finiti il Presidente della Regione l’Assessore alla Sanità? Ditemi che siamo su scherzi a parte”.

