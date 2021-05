I militari della Capitaneria di Porto di Oristano, allertati da una telefonata alla sala operativa, hanno salvato due ragazze che si trovavano in difficoltà e il genitore che si è gettato in mare, dalla da spiaggia, per cercare di trarle in salvo nelle acque della spiaggia di Pistis nel comune di Arbus (Su).

Le due ragazze sono uscite in mare per un’escursione su tavole da Sup e nel tratto di costa rocciosa della zona di Is Cannisonis, si sono trovate in difficoltà a causa del forte vento di scirocco, che rendeva difficoltoso il rientro verso la battigia e che le spingeva al largo. Il padre, vedendole in difficoltà non ha esitato a gettarsi in acqua per cercare di soccorrerle, riuscendo a raggiungerle, ma trovandosi a sua volta in una situazione molto pericolosa.

A quel punto è giunta la velocissima motovedetta dela Guardia Costiera, che li ha salvati. I tre malcapitati, issati sulla motovedetta Cp 893, ormai esausti e pericolosamente vicini alla scogliera, sono stati sbarcati presso la darsena del Porto Industriale di Oristano. Nessuno ha avuto necessità di cure mediche, ma sono tutti in salute e reduci da un forte spavento.