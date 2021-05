Due squadre dei vigili del fuoco di Nuoro e Siniscola sono intervenute dopo le 18 sulla strada statale 131 Dcn, in prossimità della località “Monte pizzinnu”, per spegnere le fiamme che hanno interessato un’auto in transito.

Il conducente del mezzo, appena si è accorto che dal vano motore fuoriusciva del fumo, ha accostato immediatamente l’auto mettendosi in sicurezza in attesa dei soccorsi. La rapida propagazione delle fiamme, originatesi probabilmente per cause di natura elettrica, hanno completamente distrutto il veicolo.

Le squadre intervenute hanno bonificato l’area soggetta al transito delle auto.