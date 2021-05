Un grave incidente stradale è avvenuto in via Leonardo da Vinci all’altezza di Capitana.

Un’auto si è scontrata frontalmente con una moto di grossa cilindrata. Il centauro, secondo le prime informazioni, verserebbe in gravi condizioni.

L’autovettura ha preso immediatamente fuoco, sul posto sono intervenuti i mezzi dei Vigili del Fuoco insieme alle ambulanze del 118 e alla Polizia stradale.

Notizia in aggiornamento