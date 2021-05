Con una nota inviata al Prefetto di Cagliari, l’Orsa organizzazione sindacale autonoma molto presente del settore del trasporto pubblico, ha denunciato un fatto avvenuto nei giorni scorsi nei mezzi del Ctm.

“Nella giornata di ieri l0maggio ad un conducente in servizio sulla linea 9 gli è stata contestata, da parte della Polizia Stradale del reparto di Cagliari, una violazione ai sensi del D.M. 18 aprile 1977 per non avere a bordo del pullman la cassetta del pronto soccorso e contestualmente gli è stato redatto un verbale con sanzione amministrativa”, denuncia l’Orsa.

“Sul 90% dei bus del Ctm non vengono sistemate le relative cassette di pronto soccorso come invece prescrive il sopra citato D.M. – prosegue la nota sindacale – l’art. 238 del Regolamento di esecuzione e attuazione dei nuovo Codice della Strada indica quali siano gli elementi s cui devono essere effettuati i controlli tecnici e nel caso di veicoli soggetti a revisione annuale come per gli autobus in servizio di linea viene proprio indicata la necessaria presenza della cassetta di pronto soccorso”.

Per queste ragioni il sindacato Orsa ha scritto alla Prefettura e alla Direzione del Ctm per chiedere chiarimenti in merito alla situazione evidenziando: “nel caso ritenessero cambiare la loro visione sulla obbligatorietà o meno del posizionamento della cassetta di pronto soccorso su tutti i bus, di equipaggiare i bus conformemente al Codice della Strada vigente”.

“Inoltre si chiede di fornire al conducente tutta l’assistenza legale con costi a carica del Ctm al fine di tutelarla nelle sedi competenti e inoltre si chiede un incontro per stipulare un regolamento sulle procedure da adottare per la verifica da parte dei conducenti della presenza a bordo della cassetta di pronto soccorso durante la presa di servizio”, conclude l’Orsa.