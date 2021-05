“Un parco urbano per Lodè” è l’intervento, ideato e promosso dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Antonella Canu, che prevede il recupero e la riqualificazione di un’area del paese baroniese, in via Thilivios, da riconsegnare alla vita della comunità. Il sito sarà allestito con una pavimentazione in erba vegetale, la messa a dimora di piante tipiche del Parco naturale regionale di Tepilora, una cartellonistica tematica e una serie di panchine e giochi per bambini.

L’intervento. Il progetto, approvato dall’assemblea del Parco di Tepilora con uno stanziamento da 50mila euro mai utilizzati dalle amministrazioni comunali precedenti, sarà finanziato anche con nuovi fondi reperiti dall’attuale amministrazione. L’intervento si inserisce nell’ottica della promozione paesaggistica di un centro abitato, in equilibrio ecologico con l’area del Parco e in continuità con le iniziative già avviate dal Comune che puntano all’educazione ambientale e alla valorizzazione del territorio.

La sindaca. “È un investimento che risponde all’esigenza di creare uno spazio per la socialità e all’idea che abbiamo di paese sostenibile. L’obiettivo, condiviso con l’Ente Parco, è infatti quello di riqualificare le aree urbane degradate di Lodè rendendole fruibili a tutti i cittadini: famiglie, bambini, anziani e ragazzi. In questo modo daremo vita a una zona di ricreazione, relazione sociale, crescita culturale e di salute, contribuendo anche all’educazione ambientale di giovani e adulti”. Lo ha detto la sindaca Canu che ha aggiunto: “Ci tenevamo particolarmente tanto a portare avanti questa iniziativa, rimodulando l’intervento per il paese e definendo delle priorità. Si tratta infatti di un progetto voluto fortemente dall’amministrazione comunale per ricreare quella forma di socialità che è venuta a mancare, soprattutto nell’ultimo anno a causa della pandemia. Abbiamo pensato – ha proseguito – che fosse doveroso consegnare ai nostri concittadini uno spazio verde, recuperando e ottimizzando le potenzialità dell’area dal punto di vista ambientale, sociale e turistico. Questo – ha concluso Antonella Canu – è uno dei tanti progetti che abbiamo in programma per creare servizi e allo stesso tempo valorizzare nel migliore dei modi il centro abitato e tutto il territorio circostante”.