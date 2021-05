Quartu, dipinta prima Panchina Arcobaleno: verrà dedicata all’attivista LGBTQ Laura Grasso

Insieme alla Panchina, prosegue Milia, "inaugureremo la piazzetta in cui questa si trova, in Viale Colombo angolo via Paganini, che per l'occasione prenderà ufficialmente il nome di Piazza dei Diritti"

“Quartu vuole essere ‘Città dei Diritti’, solidale, inclusiva, aperta a tutte le espressioni individuali ed affettive dei propri cittadini“. Lo scrive il sindaco di Quartu Sant’Elena, Graziano Milia, in un post su Facebook annunciando che lunedì 17, in occasione della Giornata Internazionale contro l’Omofobia, verrà adottata ufficialmente la Carta Etica “contro ogni Discriminazione“.

“Quartu – spiega il primo cittadino – vuole impegnarsi nella promozione del rispetto e del dialogo, per contrastare la cultura dell’Odio. L’impegno per i Diritti tuttavia non può rimanere solo un enunciato, deve tradursi in fatti concreti, tangibili, in mezzo alle persone. E’ per questo che una nutrita rappresentanza di consiglieri comunali ed assessori si è cimentata con i 6 colori simbolo del movimento LGBTQ dipingendo la prima Panchina Arcobaleno della città, che verrà intitolata lunedì mattina alle ore 11 alla memoria dell’attivista quartese Laura Grasso, che tutti ricordiamo con grande affetto“.

Insieme alla Panchina, prosegue Milia, “inaugureremo la piazzetta in cui questa si trova, in Viale Colombo angolo via Paganini, che per l’occasione prenderà ufficialmente il nome di Piazza dei Diritti”. Le novità non finiscono qui. Il sindaco di Quartu annuncia anche che la città “si doterà presto di uno Sportello contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, con un progetto che nasce in collaborazione con l’Associazione ARC onlus nell’ambito del Bando UNAR“.