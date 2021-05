I Carabinieri di Teulada (Su), hanno denunciato un allevatore 64enne del paese per guida sotto l’influenza dell’alcool e di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti con l’etilometro. I militari sono intervenuti a seguito di un incidente provocato dall’uomo, che, mentre transitava in via Umberto I con la sua Nissan Navara, ha urtato violentemente una Bmw di un compaesano 38enne che aveva parcheggiato sulla strada.

I militari, intervenuti su richiesta di alcuni passanti che avevano assistito alla scena, in considerazione dello stato psicofisico visibilmente alterato dell’interlocutore, caratterizzato da forte alito vinoso e scarsa lucidità, linguaggio e movimenti sconnessi, lo hanno quindi inviato a sottoporsi ad accertamenti con l’etilometro, ma il 64enne ha rifiutato. La patente di guida gli è stata ritirata e l’auto è stata sottoposta a sequestro.