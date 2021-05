Un sogno che prende forma nel parco dell’ex Vetreria a Pirri: nel prato ora spicca un arcobaleno di colori formato dai giochi del parco inclusivo del Team Solidale, l’associazione cagliaritana da anni in prima linea per aiutare in Sardegna i più fragili, che sta realizzando nel polmone verde di via Italia un’area dedicata ai bambini meno fortunati.

“Dal gioco inizia la speranza: è questo lo slogan che accompagna questo nostro nuovo progetto”, spiega Mauro Caria, presidente dell’Associazione. “Stiamo dando vita a un parco inclusivo per permettere ai bambini affetti da grave disabilità – spiega – di poter giocare in uno spazio unico insieme ai loro coetanei. Grazie all’aiuto di tante persone lo stiamo finalmente realizzando”.

Il progetto è nato nel 2017 ed è stato possibile concretizzarlo grazie all’aiuto di migliaia di persone che con discrezione e generosità hanno permesso di raggiungere la cifra necessaria, 25 mila euro, perché il sogno si trasformasse in realtà.

“Al raggiungimento della cifra hanno partecipato tanti benefattori, ma il parco verrà intitolato a Martino Ferraguti, imprenditore giunto in Sardegna giovanissimo e venuto a mancare nel 2016. Lui ha sempre sostenuto le nostre iniziative, ho fatto giusto in tempo ad annunciargli la mia idea, gli brillarono gli occhi, ci ha fatto una donazione importante perché voleva vederla terminata, era un suo desiderio”.

Una giostra, uno scivolo, la casetta e le altene colorate in uno spazio sicuro: un nuovo mondo con le porte adatte per l’ingresso di tutti i bambini, perché a nessuno possa essere preclusa la possibilità di giocare insieme ai propri coetanei e ai genitori la gioia di vederlo felice.

“I nostri progetti nascono dalle nostre esperienze e da quello che quotidianamente tocchiamo con mano. A muoverli è il nostro cuore e l’attenzione che per fortuna tanti ancora hanno verso chi trova strade tortuose nel proprio cammino”.

La sostenibilità è una delle aree di intervento del team solidale che ben si coniuga con la loro mission per donare un sorriso e far vivere attimi di libertà ai bambini affetti da gravi patologie, per questo da anni l’associazione è impegnata nell’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, il cui obiettivo è raccogliere fondi da destinare a iniziative benefiche.

“Si è mossa una grande rete, un grazie va alla politica locale senza distinzione, a chi c’era prima che ha avviato l’iter e a coloro che ci sono oggi che lo hanno portato avanti, in particolare all’assessora Paola Piroddi e al presidente del Consiglio Edoardo Tocco per la scrupolosa attenzione”.