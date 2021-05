“Illusion: nothing is as it seems”, la mostra interattiva inaugurata alla Manifattura Tabacchi sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 20 fino al 31 dicembre.

Il sindaco Truzzu presente all’inaugurazione ha affermato: “Dà rilievo internazionale alla città e una visione di speranza verso il futuro”.

“Una mostra che ha girato il mondo, importante, che dà rilievo internazionale alla città. Sono convinto potrà essere un elemento di attrazione per chi vuole venire a visitare Cagliari. In questo particolare momento in cui i luoghi dell’arte e della divulgazione si stanno fortunatamente riaprendo alla presenza dei cittadini, dà una visione di speranza verso il futuro prossimo”. Tra rombi che diventano cubi, proiezioni olografie e altre 16 opere interattive di artisti provenienti da altrettanti Paesi del mondo, stamani il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu non è voluto mancare alla Manifattura Tabacchi per l’anteprima della mostra “Illusion: nothing is as it seems”.

“Illusion” resterà aperta al pubblico a partire da domani, venerdì 28 maggio 2021, tutti i giorni, compresi festivi, dalle 9 alle 20. per prevenire la diffusione del coronavirus, i biglietti d’ingresso possono essere prenotati online .

Co-prodotta dalla Science Gallery of Ireland ed il Trinity College di Dublino, il sindaco ha infine ringraziato gli organizzatori della mostra e per il sostegno la Fondazione di Sardegna, oggi rappresentata alla cerimonia del taglio del nastro dal direttore generale Carlo Mannoni, perché iniziative di questo tipo sanno dare “la possibilità di offrire ai giovani e a tutti i concittadini spazi dove poter avere sempre una maggiore condivisione, sviluppare la conoscenza, anche solo la curiosità rispetto all’arte, alla scienza e all’innovazione è uno dei temi su cui l’Amministrazione comunale di Cagliari sta già lavorando”.

E con il coinvolgimento della Regione Sardegna e con l’Università con cui il Comune sta già interloquendo, “uno degli obiettivi è di arrivare alla creazione di una vera e propria Cittadella della Scienza e della Tecnologia”, ha concluso il sindaco Truzzu citando i primati raggiunti dalla Sardegna nel campo della ricerca, sia a livello nazionale che internazionale.