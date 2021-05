“Buona Destra per la Sardegna, il movimento politico di Filippo Rossi ritiene, in accordo con le opposizioni in Consiglio Regionale, che l’approvazione del DL n° 107 sia inaccettabile, soprattutto in un periodo di crisi profonda quale quello che stiamo vivendo”, scrive il gruppo politico in una nota.

“Solinas dichiara che il DL n° 107 non sia una legge poltronificio, e che rappresenti un modo per essere più vicini ai cittadini. Il problema è che per stare vicino ai cittadini si continua a raschiare il fondo di un barile già vuoto – scrive ancora la Buona Destra – riteniamo altresì opportuno pensare davvero al mondo del lavoro falcidiato dalla pandemia e a cercare di destinare risorse per i lavoratori della nostra Regione che ogni giorno trainano l’economia dell’isola”

“Come Buona Destra per la Sardegna apprendiamo con dispiacere che le priorità della Giunta Solinas, in questo momento, non collimano con le esigenze di una popolazione allo stremo a causa della Pandemia da Covid-19 che tanto ci ha colpito”.