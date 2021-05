Sulla piaga delle cavallette in Sardegna, “assicuro la massima disponibilità per concordare con la Regione l’eventuale adozione di interventi anche a livello governativo”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole, Francesco Battistoni, intervenuto alla Camera sull’invasione di cavallette che anche quest’anno sta devastando le campagne sarde -documento visionato dalla Dire-. L’esponente del governo, in risposta a un’interrogazione del deputato del Pd, Andrea Frailis, si è soffermato sui ristori alle imprese agricole danneggiate: “La Regione Sardegna sta predisponendo una misura di aiuto in de minimis- ha ricordato-. Nel caso in cui i danni dovessero risultare particolarmente rilevanti, su proposta della Regione Sardegna potranno essere attivati gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese danneggiate. Informo che, allo stato, i tecnici regionali stanno monitorando l’evoluzione dell’infestazione”.

Per Battistoni, “è del tutto evidente che la problematica deve essere affrontata anche dal punto di vista ambientale, relativamente alle aree non coltivate, dove le attività e le competenze agricole non arrivano, intervenendo sulle dinamiche delle popolazioni di cavallette e agendo, quindi, sui potenziali predatori e parassitoidi per contenere le infestazioni a livello endemico”. Il Servizio fitosanitario del ministero, ha ricordato il sottosegretario, è in costante raccordo con il Servizio fitosanitario della Regione Sardegna, “con l’intento di acquisire tutte le informazioni sull’evoluzione della situazione, e identificare ogni azione utile al contenimento delle popolazioni di cavallette, anche alla luce degli interventi di lotta biologica già effettuati, che hanno utilizzato specifici agenti di controllo biologico in grado di parassitizzare le ovature delle cavallette medesime”.

Fonte: Agenzia DIRE