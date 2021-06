I carabinieri di Decimomannu (Ca), a conclusione di indagini scaturite dalla denuncia presentata dal responsabile del 5° Settore dell’area tecnica del Comune relativa a furti d’acqua tramite allacci abusivi alla rete idrica pubblica, hanno denunciato per furto una 40enne disoccupata, residente a Porto Torres ma domiciliata in paese, con precedenti denunce a carico.

La donna tramite un tubo in polietilene aveva effettuato un allaccio abusivo tra l’abitazione e l’impianto di irrigazione del verde pubblico prospiciente a casa sua.

Durante uno dei giri di manutenzione di tali impianti i tecnici del Comune avevano notato quel tubo clandestino e lo hanno segnalato ai responsabili del Comune che in breve tempo, seguendolo, sono arrivati a comprendere quanto stesse accadendo e quale fosse il sotterfugio posto in essere dalla donna. Ora dovrà affrontare un processo per furto.