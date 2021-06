Un improvviso acquazzone sulla movida, sabato notte a Cagliari ha portato centinaia di ragazzi e ragazze, la maggior parte senza mascherina, ad accalcarsi nello spazio al riparo antistante la passeggiata coperta del Bastione di Saint-Remy.

Cori, urla e canti finiscono subito sui social e diventando virali. “Bevo, bevo: mi ubriaco e son felice anche se poi il Covid ho”, cantano i ragazzi.

Una scena ripresa da tanti telefonini e nei giorni scorsi il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu aveva incontrato in Prefettura i vertici delle forze dell’ordine locali per chiedere maggiori controlli, soprattutto nei weekend, proprio per evitare possibili assembramenti e rischi di contagio da Covid.

Sull’argomento è intervenuto anche il Comitato Rumore No Grazie’ che ha inviato una lettera aperta al Sindaco di Cagliari.

Marras: “Le soluzioni all’inquinamento acustico non sono in Prefettura ma nel Palazzo civico. Le inadempienze della politica non possono essere rigettate sulle Forze dell’Ordine”.