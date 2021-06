Dal 8 giugno 2021, per lavori di manutenzione, il servizio tranviario di metrocagliari sulla Linea 1 “Piazza Repubblica – Vesalio” sarà sospeso.

I collegamenti verranno effettuati tramite bus in partenza dalla fermata CTM di via Vesalio (Lato metro) con destinazione piazza Repubblica (fermata metro) non verranno effettuate fermate intermedie.

Di seguito gli orari delle corse:

Sulle restanti linee il servizio tranviario sarà svolto regolarmente.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.arst.sardegna.it