Nei giorni scorsi l’𝗔𝗻𝗴𝗮𝗰/𝗖𝗼𝗻𝗳𝘀𝗮𝗹 ha incontrato il Ministro 𝗖𝗶𝗻𝗴𝗼𝗹𝗮𝗻𝗶 e da ora in avanti l’associazione parteciperà ai tavoli tecnici del ministero sui temi dei gestori dei distributori di benzina.

“Il Ministro ha reputato valide alcune nostre proposte di cui terrà conto nei prossimi incontri con gli altri ministeri, l’Angac/Confsal esprime molta soddisfazione per quanto discusso e con grande piacere e senso di stima ritengono doveroso porgere i ringraziamenti al Ministro per averci ricevuto – scrive l’associazione – riteniamo che alcuni degli argomenti trattati, vista la grave situazione in cui versa la categoria, siano di fondamentale rilevanza ed apprezzabile sia stato e lo sarà in futuro, l’apporto

dell’Angac nel contribuire al Change Management “.

“Tra le nostre proposte, riteniamo fondamentale rilanciare la necessità di instaurazione di un tavolo tecnico anche con il coinvolgimento del Mise ed il Ministero del Lavoro, lo stanziamento e/o l’utilizzo di Fondi per la gestione del cambiamento, per la ristrutturazione degli impianti, per la fuoriuscita, per la ricollocazione riconversione e formazione dei gestori ed eventuale inserimento nelle nuove politiche attive per il lavoro – prosegue la nota dell’Angac – il riesame della contrattualistica aprendo anche a nuove tipologie contrattuali di dipendenza”.