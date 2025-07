Sardegna sempre più “esclusiva”: servono quasi 3000 euro per una vacanza

Solamente a Santa Margherita Ligure si spende di più. Per il resto, località come San Teodoro, Baja Sardinia e Villasimius sono sempre più inaccessibili

Una vacanza in Sardegna sta diventando sempre più un affare da ricchi. Il report realizzato da Federalberghi e pubblicato da Siviaggia ha fatto emergere come alcune destinazioni isolane siano tra le più care d’Italia.

Solamente Santa Margherita Ligure con i suoi 3590 euro per una settimana supera due località sarde come Golfo Aranci/San Teodoro in cui il costo per settimana arriva a 2900 euro, poi Baja Sardinia (2681 euro) e Villasimius (2516 euro).

I calcoli sono stati fatti sulla base del costo medio dell’alloggio per sette notti per una famiglia di 4 persone, senza tenere in considerazione eventuali extra.

