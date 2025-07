Tutti pazzi per i saldi anche in Sardegna: prevista spesa media di 157 euro

Nonostante un inizio a rilento, secondo le previsioni di Confcommercio ogni famiglia spenderà in media 3 euro in più rispetto allo scorso anno

Tutti pazzi per i saldi anche in Sardegna: prevista spesa media di...

Lo scorso 5 luglio sono ufficialmente partiti i saldi in tutta Italia e sono tanti anche i sardi che si sono riversati sulle vie dello shopping per cercare di trovare delle merci a prezzo scontato.

L’attenzione però resta alta soprattutto per gli sconti non del tutto affidabili. Secondo quanto riportato dall’Ansa infatti, gli sconti reali, seppure venga spesso sbandierato un -50%, si attestano intorno al 30%.

Nei primi giorni, l’avvio non è stato velocissimo, ma piano piano si sta tornando in carreggiata, favoriti anche dal grande caldo degli scorsi giorni. Più di qualcuno infatti per sfuggire alle ondate di calore si è rifugiato in qualche negozio alla ricerca di aria condizionata, approfittando anche per fare qualche acquisto.

Stando ai dati raccolti dal Confcommercio, le famiglie sarde spenderanno in media circa 157 euro in questo periodo di sconti, una differenza minima con lo scorso anno con la spesa media che si era attestata a circa 154 euro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it