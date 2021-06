La possibilità di una federazione di centrodestra, con un asse tra Berlusconi (Fi) e Salvini (Lega) è sempre più concreta: il Cavaliere e il leader del Carroccio sembrano decisi nel portare avanti questa unione.

Giorgia Meloni invece, presidente di Fdi, ha sottolineato che “la priorità è l’individuazione dei sindaci. Qui sembra che non vogliano vincere”.

Berlusconi ha parlato con i suoi interlocutori anche circa l’opportunità di estendere il progetto politico in ambito Ue, secondo lui “Salvini farebbe bene ad avvicinarsi al Ppe per allontanarsi da politiche sovraniste e allo stesso tempo la famiglia del Partito popolare europeo potrebbe avvalersi di una componente in più e ‘ovviare’ a un eventuale risultato non lusinghiero del partito della Merkel in Germania”.