Marevivo ed EcoTyre continuano il loro viaggio alla ricerca di PFU-Pneumatici Fuori Uso in mare e sbarcano a Cagliari. La quarta tappa dell’iniziativa PFU Zero sulle coste italiane 2021, patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica, è stata un successo: EcoTyre ha portato via da Cagliari complessivamente 2.000 kg di PFU che giacevano sul fondo del mare e che sono stati recuperati grazie alle operazioni del diving SubAquaDive Service, del nucleo sommozzatori della Guardia di Finanza e del 4° Nucleo Sub della Guardia Costiera di Cagliari.

Saranno conferiti al sistema di raccolta autorizzato, gli pneumatici fuori uso che saranno ripescati oggi dal fondale del Porticciolo turistico di Marina Piccola, dal diving SubAquaDive, insieme al nucleo sommozzatori della Guardia di Finanza e il 4° Nucleo Sub della Guardia Costiera.

Il viaggio di Marevivo ed EcoTyre continua: dopo Pantelleria, La Maddalena, Milazzo e Cagliari sarà la volta di Marsala, Cefalù, Lampedusa, Ustica, Chioggia e Sapri.

I PFU sono rifiuti che se lasciati in natura sono classificati come permanenti, cioè non si deteriorano, rimangono lì in mare o in natura per centinaia di anni. Se ben gestiti, invece sono riciclabili al 100%.

“Siamo ormai giunti all’ottava edizione di PFU Zero sulle coste italiane, un’iniziativa a favore dell’ambiente e della salvaguardia del mare grazie alle raccolte realizzate con il prezioso contributo dei volontari di Marevivo, che ringraziamo. I PFU raccolti a Cagliari – ha commentato Enrico Ambrogio, Presidente di EcoTyre – saranno portati presso l’impianto di uno dei nostri partner e opportunamente riciclati. Non tutti sanno che come per il vetro o per la carta anche da un vecchio pneumatico può rinascere una gomma nuova: grazie al nostro progetto di Ricerca & Sviluppo “Da Gomma a Gomma”, infatti, vogliamo completare il ciclo della circolarità della gomma, impiegando gomma devulcanizzata, direttamente derivante da PFU, in nuove mescole di gomma utilizzabili per la produzione di pneumatici e altri prodotti. I PFU raccolti oggi sul fondo del mare a Cagliari, quindi, saranno sicuramente reimmessi in questo ciclo virtuoso”.

“La presenza di Marevivo in Sardegna è stata calorosamente accolta dalle autorità locali. Una cinquantina di volontari in maglietta blu hanno collaborato attivamente ai nuclei subacquei della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza e del diving SubAquaDive Service che non hanno resistito, oltre a raccogliere i PFU, dal liberare da vecchie nasse cernie e murene” ha dichiarato Carmen Di Penta, Direttore Generale di Marevivo. “Ad ora possiamo dire di aver raccolto 2 tonnellate di pneumatici, ma le operazioni di rimozione continuano. Molte persone si sono avvicinate a questo folto gruppo, contribuendo alla raccolta dei rifiuti, segnale di quanto il coinvolgimento e la collaborazione fossero le protagoniste di questa giornata. L’iniziativa si è svolta nella piena soddisfazione della neonata Delegazione di Cagliari, accompagnata sia dalla Delegazione Regionale con Giorgio Culazzu sia dall’attivissimo e instancabile Albano Salis”.

