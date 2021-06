Nella giornata di venerdì 11 giugno si è conclusa una complessa attività di polizia marittima, demaniale e ambientale, da parte di personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, della Delegazione di Spiaggia di Calasetta congiuntamente al 4° Nucleo Sommozzatori Guardia Costiera di Cagliari, che ha permesso la bonifica e la messa in sicurezza di un vasto specchio acqueo in Località Disco nel Comune di Calasetta (SU), dove erano stati collocati abusivamente numerosi corpi morti nonché pontili adibiti a ormeggio natanti da diporto.

Si è quindi proceduto al recupero e al sequestro penale, a carico di ignoti, di quindici blocchi in cemento cosiddetti “Corpi Morti” e/o sistemi di ancoraggio similari, due pontili in legno fatiscenti, due tonnellate di cordame vario e catenarie in ferro, alcuni piccoli natanti, bidoni in plastica, copertoni e gavitelli posizionati abusivamente sul fondale marino.

Il materiale, adagiato tra l’altro su praterie di “Posidonia”, pianta acquatica inclusa tra le specie protette, veniva utilizzato illecitamente per l’ormeggio di piccoli natanti, il tutto in assenza delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti.

A conclusione dell’attività, quanto sequestrato è stato depositato in un’area comunale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa di avviare il previsto iter finalizzato alla distruzione e al successivo smaltimento.

