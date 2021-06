L’anticiclone africano irrompe sulla Sardegna portando temperature oltre i 30 grandi con picchi che hanno raggiunto i 33 gradi.

Dopo un periodo molto dinamico, dove nei pomeriggi si sono sviluppati dei temporali anche intensi, ora in Sardegna il tempo sarà più stabile e le temperature, come già vediamo, sono in aumento.

Per oggi e domani poche variazioni rispetto alle 24 ore precedenti, con le temperature in Sardegna che faranno registrare picchi di 32/34°C, mentre dalla seconda metà della settimana possibile nuovo generale incremento delle temperature su tutta Italia per la risalita di correnti calde nord africane verso il Mediterraneo centrale.