I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias (SU) ieri intorno alle 22:30, durante un posto di controllo alla circolazione stradale hanno arrestato per detenzione a fini spaccio di sostanze stupefacenti uno studente 19enne di Villamassargia, il quale a bordo di un’autovettura condotta d un suo amico è stato trovato in possesso di marijuana.

Durante la perquisizione domiciliare i Carabinieri gli hanno trovato circa 190 di marijuana, 4,6 di cocaina suddivisa in 16 dosi, materiale per il confezionamento, due bilancini elettronici di precisione, due coltelli intrisi di hashish e un blocco notes con appunti di importi e pesature. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato. Il giovane è stato portato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto dal pm di turno, in attesa di essere sottoposto ad udienza con rito per direttissima presso il Tribunale di Cagliari.