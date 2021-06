Fuoco nella notte all’interno della zona industriale di Elmas. Un incendio si è sviluppato in un capannone appartenente a una ditta che effettua la lavorazione per lo smaltimento di rifiuti e oli esausti a livello industriale.

Il rogo scoppiato nella struttura, situata in via Nervi a Elmas, ha interessato materiali vari, plastici, stracci in tessuto, una parte della copertura, un idropulitrice e alcune attrezzature.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco, che ha evitato la propagazione delle fiamme all’intera struttura e verso un deposito con due serbatoi, uno di d’olio e un altro contenente gasolio. Il capannone non risulta compromesso e nessuna persona è rimasta coinvolta.

Questa mattina si è recato sul posto il Niat (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari che dagli accertamenti è i rilievi effettuati, ha confermato che le probabili cause sono di natura elettrica dovute al cortocircuito di un’idropulitrice.

