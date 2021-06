Democrazia Solidale Sarda condivide l’allarme lanciato dal presidente dell’Anci e da alcuni Sindaci della Sardegna sul rischio che alla nostra isola rimangano le briciole del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR).

“Riteniamo” scrivono “che i 187 progetti proposti dalla Giunta regionale non siano adeguati alla ripresa post pandemia Covid-19, né ad incamminarla verso lo sviluppo sostenibile perché per recuperare il grave ritardo su tutti i fronti, a partire dalla povertà e dalla inesistente crescita economica, è urgente progettare in modo partecipato il futuro con i sardi, nell’orizzonte dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e dell’ecologia integrale della Laudato Si’”.

“Non è sufficiente – prosegue la nota – e forse è controproducente, limitarsi alla sola richiesta di investimenti in progetti, se questi non sono concepiti con una idea di società futura e supportati da riforme e strumenti regionali adeguati.

Con questo spirito DemoS Sardegna avanza una proposta organica alle forze politiche e sociali per attuare le riforme necessaire e 11 priorità per il PNNR sardo, che di seguito si sintetizza si sintetizza:

1) Autonomia: rifondarla e modernizzarla per un nuovo rapporto con Stato e Unione Europea;

2) Regione: fine del centralismo regionale, devoluzione ai Comuni, partecipazione della società civile;

3) Semplificazione: legislazione, Enti locali e procedure amministrative/autorizzative;

4) Sanità: decentramento, spostamento risorse da gestione a servizio, sviluppo eccellenze ospedaliere;

5) Piano energetico e ambientale: programma al 2050 per lo sviluppo sostenibile e di ecologia integrale;

6) Istruzione: Riorganizzazione, efficientamento e decentramento di Istruzione e Formazione;

7) Governance: Cabina di regia regionale partecipata da Comuni e

Forze sociali.

Investimenti PNRR

Missione 1: digitalizzazione dei Comuni e hub europeo per Big data e Clouding;

Missione 2: installazione di 1000 MW eolici e fotovoltaici e tre hub produzione idrogeno verde;

Missione 3: potenziamento rete ferroviaria, collegamento Cagliari – Nuoro – Olbia, trazione a idrogeno;

Missione 4: ristrutturazione/potenziamento scuole, università, formazione professionale

Missione 5: sostegno e sviluppo di Terso Settore, produzione culturale, assistenza sociale;

Missione 6: sviluppo cure/assistenza di prossimità, potenziamento strutture ospedaliere di eccellenza.

Con questo contributo DemoS Sardegna si propone di dar vita ad una Alleanza regionale per il futuro della Sardegna, per riunire tutti i sardi intorno ad un progetto condiviso, rendendosi disponibile da subito al confronto ed alla mediazione, ma fermamente ancorata ad una visione della società solidale”, conclude la nota di Demos.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it