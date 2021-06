Un 44enne Ghanese è rimasto ferito all’inguine, nella serata di ieri intorno alle 19:00, a Roma, a causa di un colpo di pistola esploso da un agente della Polfer.

L’uomo era stato visto dall’addetto alla vigilanza della stazione Termini aggirarsi armato di coltello nei pressi di una delle uscite: l’agente ha tentato di bloccarlo mentre brandiva la lama, e ha sparato.

Il Ghanese, con precedenti, è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

