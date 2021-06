È ormai partita in tutta Italia la campagna per raccogliere 500mila firme per il referendum sull’Eutanasia Legale promosso dall‘Associazione Coscioni.

L’iniziativa è giunta anche a Cagliari, dove alcuni consiglieri e consigliere comunali e regionali dei Progressisti si sono messi a disposizione per aiutare la campagna a raccogliere quante più firme possibili. “Il fine del referendum – spiegano – è abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’eutanasia legale in Italia e consentire l’eutanasia attiva nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico”.

L’appuntamento per il mese di giugno è a Cagliari, in piazza Galileo Galilei ai seguenti orari:

