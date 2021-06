“Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza al sindaco di Decimoputzu, Alessandro Scano, per il suo impegno contro gli sfratti nelle campagne. Chiediamo al Governo di intervenire con una norma nazionale che salvi le abitazioni rurali dalle procedure fallimentari o che ritardi l’esecuzione, per prevenire un problema di sicurezza sociale”. Così l’assessore del lavoro, Alessandra Zedda.

“Allo stato attuale – spiega l’esponente dell’esecutivo Solinas – tante aziende rischiano lo sfratto esecutivo. Nonostante i decreti Covid prevedano la sospensione delle aste durante il periodo di pandemia è in corso il pignoramento dei beni delle imprese agricole, che comprendono anche le loro abitazioni. Questi fabbricati spesso non sono classificati al catasto per uso abitativo, ma di fatto nelle imprese agricole a conduzione familiare costituiscono anche la dimora principale delle famiglie, unica fonte di sicurezza”.

Leggi:

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it