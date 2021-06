I dati del Sistema di Sorveglianza Integrata Covid-19 dell’Iss indicano che la variante più diffusa in Italia è ancora l’Alfa, con il 74,92%, ma secondo molti esperti la circolazione della Delta potrebbe aumentare nelle prossime settimane, tanto che per il fisico Roberto Battiston, dell’Università di Trento, considerato l’andamento osservato in Gran Bretagna, è possibile stimare che l’Italia si trovi in una situazione paragonabile a quella inglese all’inizio di maggio e che a metà agosto si assista a un aumento dei casi. Ad avvertire della “inevitabile” comparsa di nuova varinti del virus SarsCoV2 è una ricerca dell’Università di Harvard pubblicata sulla rivista Science.

Per questo motivo ministero della Salute e Regioni “stanno alzando il livello di guardia” e insistono sulla necessità di “continuare con la campagna di vaccinazione per cercare di immunizzare il maggior numero possibile di persone con un ciclo completo”, come ha detto il direttore della Prevenzione del ministero, Gianni Rezza. Nello stesso tempo, ha aggiunto, “è importante mantenere comportamenti individuali prudenti”. Non è quindi il caso di mettere da parte la mascherina: sebbene stia per cadere l’obbligo di indossarla all’aperto, per il ministro della Salute, Roberto Speranza, “è e resta uno strumento essenziale per tenere sotto controllo il virus”. E il coordinatore del Cts Franco Locatelli non ha escluso che in caso di individuazione di focolai di variante Delta possano essere ripristinate delle zone rosse.