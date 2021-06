Questa mattina la sala operativa del comando di Sassari ha ricevuto una richiesta di intervento in via Aldo Moro ad Arzachena per l’incendio di una macchina alimentata a gpl.

Sul posto è stata subito inviata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena che ha spento il rogo e messo in sicurezza l’impianto di gpl. presente all’interno dell’auto. I vigili del fuoco hanno così evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante.

In seguito, si è resa necessaria la bonifica del luogo. L’auto è stata portata via dal carroattrezzi. Presenti i vigili urbani di Arzachena.

