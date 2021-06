Operazione di polizia marittima della Guardia Costiera di Sant’Antioco (Su) nell’ambito del monitoraggio della filiera della pesca e del contrasto alla pesca illegale. I militari hanno trovato e sequestrato nella stiva di un peschereccio oltre una tonnellata di Tono rosso, specie ittica protetta e sottoposta a piani di cattura pluriennali da parte della Comunità europea per consentirne la riproduzione ed è regolamentata da quote per ciascuna nazione europea del Mediterraneo. Al comandante del peschereccio è stata elevata una sanzione di 2600 euro.

