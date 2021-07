I vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti oggi in viale Marconi a Cagliari per l’incendio del carico di un autocarro in transito.

Gli operatori della squadra di pronto intervento, inviati dalla sala operativa del 115, con un’APS e un’autobotte hanno delimitato l’area e spento il rogo, evitando in questo modo la propagazione delle fiamme all’intero mezzo di trasporto e limitando così i danni al veicolo.

Vicino all’autocarro in fiamme anche un distributore carburanti. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La strada è stata parzialmente interdetta per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del veicolo e della tratto stradale interessato.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it