Si è tenuto al Centro polifunzionale di Cabras, il primo workshop in materia di sostenibilità, monitoraggio e sorveglianza sulle aree marine protette. Promosso a seguito della stipula del Protocollo attuativo tra il Ministero della Transizione ecologica ed il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, al quale sono state consegnate 50 autovetture elettriche che saranno utilizzate per la vigilanza delle aree marine protette, il workshop ha rappresentato, in primo luogo, un momento di incontro tra gli enti istituzionali e chi opera sul territorio ed, in ultimo, una fruttuosa occasione di confronto su temi sensibili quali la sostenibilità , la diminuzione dell’impatto ambientale ed i rischi per l’ecosistema derivanti da comportamenti non corretti.

Dopo un indirizzo di saluto da parte della Vice Sindaca del Comune di Cabras, Avvocato Alessandra Pinna, ed un’analisi introduttiva del Comandante della Capitaneria di porto di Oristano, Capitano di Fregata Matteo Gragnani, si sono succeduti al tavolo dei relatori il Capitano di Corvetta Nicola Ferri, in materia di attività di monitoraggio e sorveglianza da parte della Guardia costiera e, per quanto attiene gli interventi di carattere più prettamente scientifico, il Dott. Andrea De Lucia, che ha trattato i possibili effetti del Marine Litter sulla fauna marina, l’ing. Elisa Mocci, che ha presentato la rete regionale per la conservazione della fauna marina, il Dott. Andrea Camedda, relativamente al Centro di recupero del Sinis, ed il Dott. Roberto Brundo, che ha illustrato il protocolli da attuare in caso di rinvenimento di specie in difficoltà.

A conclusione dei lavori, dopo aver nuovamente posto l’accento sull’importanza delle iniziative tese all’abbattimento dell’impatto ambientale e dell’attuazione di discendenti “buone” pratiche, anche mediante app come #plasticfreeGC, che consente di segnalare con il proprio smartphone la presenza di specie marine in difficoltà, è stato dato appuntamento, per un ulteriore momento di incontro al termine della stagione estiva.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it