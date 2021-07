Monserrato, in fiamme deposito: intervento dei Vigili del Fuoco

Un vasto incendio nella notte ha coinvolto un capannone adibito a deposito alimentare e parzialmente un’attività adibita a deposito per le onoranze funebri, sul posto sono immediatamente intervenute le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale del Comando di Cagliari in via Terra Teula nel comune di Monserrato.

Dopo aver delimitato l’area e con manichette lance e naspi antincendio hanno operato per spegnere il vasto rogo generalizzato all’interno della struttura, nella quale durante le operazioni di spegnimento si sono verificati crolli della copertura e porzioni del muro perimetrale, fortunatamente non sono rimasti coinvolti i vigili che stavano operando.

Le fiamme si sono propagate anche ad un altro capannone adiacente utilizzato come deposito di un’attività per le onoranze funebri, coinvolto anche un furgone in sosta.

Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza.

