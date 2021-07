Paura a Quartu Sant’Elena per l’incendio di alcune autovetture in sosta in un parcheggio esterno ad un officina meccanica, sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e mettono in sicurezza l’area.

Sul posto hanno operato un’APS e un’autobotte con sette operatori che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante.

Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.

