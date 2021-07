Il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che rende operativa la norma che permette di acquistare un nuovo apparecchio televisivo, compatibile con i nuovi standard di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10, attraverso un bonus, nella forma dello sconto del 20% fino a un massimo di 100 euro.

“A differenza del precedente incentivo, che resta comunque in vigore ed è pertanto cumulabile per coloro che sono in possesso di tutti i requisiti, il bonus rottamazione Tv si rivolge a tutti i cittadini perchè non sono previsti limiti Isee“, dichiara Giorgetti.

“Il Bonus rottamazione Tv sostiene i cittadini nell’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10. La nuova tecnologia consentirà di migliorare la qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione. L’agevolazione consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 euro, che si può ottenere rottamando un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018. Il bonus rottamazione Tv ha, infatti, l’obiettivo di favorire la sostituzione di apparecchi televisivi che non saranno più idonei ai nuovi standard tecnologici, al fine di garantire la tutela ambientale e la promozione dell’economia circolare attraverso un loro corretto smaltimento“, spiega il ministro.

Resta in vigore il precedente bonus tv che si basa sul reddito: tutti le informazioni

Il Bonus Tv, con valore fino a 50 euro, è un’agevolazione per l’acquisto di Tv e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare. Il Bonus tv è disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate (150 milioni di euro).

Come accedere al contributo:

E’ riservato alle famiglie con Isee fino a 20mila euro. Il bonus viene erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato. Per ottenere lo sconto, i cittadini devono presentare al venditore una richiesta per acquistare una Tv o un decoder beneficiando del bonus. A tal fine devono dichiarare di essere residenti in Italia e di appartenere ad un nucleo familiare di fascia Isee che non superi i 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus. I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.)

Per verificare che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus è a disposizione dei cittadini una lista di prodotti “idonei” (per visionare l’elenco CLICCA QUI).

Per scaricare il modulo e richiedere il bonus CLICCA QUI.

Informativa sulla privacy: CLICCA QUI.

