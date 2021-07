“Quei due colpi di pistola contro la casa di Alessandra Serra, della Ugl Nuoro, rappresentano un attacco inaccettabile non solo a un sindacalista che ha sempre dimostrato di avere la schiena dritta, ma anche a tutta la categoria che da tempo è nel mirino di chi vuole impedire la libertà nella rivendicazione del diritto al lavoro”, è quanto si legge in una nota stampa dell’Ugl del Nuorese, in riferimento all’attentato subito da Serra.

Il Sindacato Ugl e i segretari “si stringono attorno alla collega e alla sua famiglia e confidano nel lavoro delle Forze dell’ordine per individuare al più presto possibile i responsabili”.

