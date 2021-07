Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio nell’agro del Comune di Bonorva (Ss), in località Pasciale Sighinis.

E’ attualmente in corso l’intervento del personale e di tre elicotteri del Corpo forestale, provenienti dalle basi di Anela, Bosa e Alà Dei Sardi, più due Canadair decollati da Olbia.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bonorva.

L’area colpita dal fuoco è vasta, anche per via del forte vento da Nord-Ovest che sta mettendo in difficoltà gli operatori presenti sul posto per domare le fiamme.

Fiamme anche a Galtellì

Il Corpo forestale sta operando anche nell’agro del Comune di Galtellì (Nu), in località Case Porcu, per un secondo rogo.

E’ attualmente in corso l’intervento del personale e di un elicottero, proveniente dalla base di Farcana.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Orosei.

