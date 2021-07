I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.275.846, i morti 127.831. I dimessi ed i guariti sono invece 4.106.315, con un incremento di 1.079 rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi – che ieri per la prima volta da mesi erano tornati a crescere – sono 41.700, in aumento di ben 1.051 unità nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare – anch’esse tornate a salire ieri – aumentano ancora e sono 40.441 (+1.077).