Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando è intervenuta intorno questa sera, intorno alle 19:00, nella strada comunale Pitz’e Serra, del comune di Quartu Sant’Elena, per l’incendio di un’autovettura in transito, per l’incendio di un’autovettura in transito.

Le fiamme hanno bruciato completamente il veicolo e si sono propagate alla vegetazione e ad alcune masserizie abbandonate a bordo strada. Gli operatori dei Vvf, all’arrivo sul posto, hanno delimitato la sede stradale e con un’APS provveduto allo spegnimento del rogo, mentre un altro automezzo dotato di modulo antincendio boschivo ha spento l’incendio che ha coinvolto la vegetazione circostante.

In supporto è intervenuta anche un’autobotte.

Gli occupanti del mezzo sono fortunatamente rimasti illesi, si sono messi in sicurezza e hanno quindi allertato il 115. Le cause dell’evento, secondo una prima ricostruzione dei pompieri, sarebbero da attribuire a un problema elettrico del veicolo.

E’ in corso la messa in sicurezza della sede stradale a causa di una perdita di gasolio dall’auto.

Sul posto è intervenuta anche la Radiomobile dei Carabinieri del Comando stazione di Quartu Sant’Elena per gestire la viabilità.