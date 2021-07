Il Comune di Cagliari ha reso nota l’apertura delle iscrizioni rivolte a tutti i volontari anziani interessati a partecipare al servizio di vigilanza e sicurezza denominato “Nonno vigile”, istituito dall’Amministrazione comunale del capoluogo, presso le scuole cittadine primarie e secondarie di primo grado statali, anno scolastico 2021-2022.

Le donne e gli uomini in possesso dei requisiti specificati nell’avviso (per visionare il documento CLICCA QUI) dovranno presentare richiesta compilando la modulistica disponibile presso la sede della Società degli Operai di Mutuo Soccorso di Cagliari al civico n. 80 di via XX Settembre, entro il 6 settembre 2021. Necessario allegare la certificazione ISEE.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it