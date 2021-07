“Il Governo Italiano dovrebbe creare una Unità di Missione, come è stato fatto per il dissesto idrogeologico, per affrontare questa piaga che ogni anno si abbatte sulla nostra terra come su altre regioni del sud Italia. Ripristinare ItaliaSicura, estenderne funzioni e dotazioni. Come veri custodi di questo immenso patrimonio che è il nostro Paese”.

Claudia Medda, già assessore alla Protezione civile del Comune di Cagliari e oggi dirigente e Coordinatrice di Italia Viva, lancia la proposta per far partire un grande piano di messa in sicurezza, lotta agli incendi e prevenzione, che per la prima volta ‘metta a sistema’, riportando a unità, norme, interventi e risorse che fino a oggi risultano sparse.

Il piano si reggerebbe su quattro pilastri: emergenza, prevenzione, manutenzione, semplificazione e rafforzamento della governance.

Medda aggiunge: “Sappiamo che tanta devastazione e morte sono frutto dell’avidità o della malvagità umana, troppo spesso impunita. Tra qualche giorno, quando forse non ci sarà più nulla da bruciare e la cenere si sarà posata, conosceremo l’esatta entità dei danni: economici, paesaggistici, morali, spirituali. Il mio auspicio è che accanto alle necessarie misure emergenziali si prevedano interventi strutturali, con fondi dedicati alla prevenzione, alla sorveglianza e alla messa in sicurezza del territorio”.

