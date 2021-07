C’è la mano dell’uomo in quello che sarebbe potuto diventare un n uovo disastro ambientale. Un innesco incendiario è stato trovato, ancora intonso, nel territorio di Oniferi. A ritrovare la potenziale minaccia due ragazzi del posto, che hanno immediatamente spento un rogo adiacente e dato l’allarme che ha evitato che il fuoco prendesse piede in un’area boschiva molto ricca che si trova in località Sa Matta, Soloai e Sa Costa.

Il sindaco di Oniferi Stefania Piras, precisando che l’involucro avvolto con del nastro isolante ancora integro è già in mano ai Carabinieri della Compagnia di Ottana, dichiara. “Forse abbiamo visto troppi telefilm, ma per quanto riguarda l’individuazione, quel signore che ha fatto questo gesto potrebbe avere le ore contate”.