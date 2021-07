“Abbiamo undici persone più altre tre in terapia intensiva, abbiamo riempito il reparto dell’ospedale Binaghi e abbiamo riaperto una terapia intensiva al Santissima Trinità”.

Il direttore sanitario dei presidi ospedalieri di Cagliari, Sergio Marracini, fa il punto sulla situazione Covid nel capoluogo dell’Isola.

“La situazione è abbastanza critica” dice Marracini, “a causa di numerosi accessi al pronto soccorso anche un po’ non ordinata dall’esterno, ci arrivano tutti i positivi anche quelli che non hanno sviluppato la malattia, oltre agli altri pazienti non Covid”. E aggiunge: “Occorre che i positivi non malati rimangano a casa e chiamino le Usca o il medico di base o la guardia medica: se vengono al pronto soccorso, ci ritroviamo ad avere 20-25 persone in attesa che ci creando problemi di sovraffollamento”.

