La Dea bendata bacia Alghero: “5” al SuperEnalotto da oltre 45.000€

Il gioco del SuperEnalotto ha regalato una giornata indimenticabile a un fortunato giocatore in Sardegna. L’estrazione di lunedì 4 maggio 2026 ha visto la cittadina di Alghero protagonista di una vincita significativa. Un giocatore locale è riuscito a indovinare un “5”, portando a casa un premio del valore di 45.862,79 euro.

La schedina vincente è stata convalidata presso l’attività commerciale “Bar Passerò”, situata in via Lo Frasso, al numero civico 60.

Per quanto riguarda il concorso principale, l’ultimo “6” era stato assegnato diverso tempo fa, esattamente il 22 maggio 2025, nella località di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, per un valore complessivo di 35,4 milioni di euro. Le attenzioni di tutti gli appassionati sono ora rivolte all’estrazione prevista per martedì 5 maggio 2026. Il montepremi in palio è salito vertiginosamente fino a toccare quota 159,4 milioni di euro, confermandosi attualmente come il jackpot più elevato in circolazione su scala mondiale.

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